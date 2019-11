Balotelli non parte. Grosso: “Io voglio ritmo e intensità”

Mario Balotelli non farà parte del gruppo che oggi pomeriggio sfiderà la Roma, scrive ‘La Gazzetta Sportiva’. La comunicazione dell’assenza dal gruppo è arrivata tramite il classico comunicato stampa della vigilia. Sì, perché ieri mattina Grosso aveva evitato di rispondere alle domande dirette. “Le scelte le saprete, ma preferisco comunicarle prima a loro. Verranno fatte in un’unica direzione, per il bene della squadra. Non rinnego niente di quello che ho detto di Mario, ho tantissima voglia di voler utilizzare le sue caratteristiche. Io pretendo grande ritmo e intensità negli allenamenti, quando non succede preferisco cambiare e rendere l’allenamento “allenante”. Lui non lo ha fatto ed è stato fatto da parte”. La domenica di Balo sarà quindi lontana da Roma. Potrebbe seguire il fratello Enock impegnato a Calcio, in provincia di Bergamo, contro la Romanese nel campionato di Eccellenza con il Castiglione. Sarà ancora più probabile che sia così in questi giorni.

Dopo l’allontanamento di Mario dalla seduta di giovedì, la società si aspetta una risposta concreta. Una fiamma che va riaccesa per continuare il rapporto di lavoro. Altrimenti le strade saranno destinate a dividersi. Dal contratto in scadenza il 30 giugno 2020 se ne può uscire solo con una mediazione. Nel frattempo le suggestioni portano Balotelli verso la Turchia dove c’è il Galatasaray. La Cina, invece, per il momento non scalda Mario. Intanto oggi pomeriggio la squadra prova a riannodare i fili con se stessa. Il Brescia si presenterebbe con otto undicesimi dei titolari che hanno vinto la scorsa Serie B. I nomi nuovi sarebbero quelli di Joronen, Chancellor e Romulo. Romulo, a proposito. Il suo posizionamento in campo determinerà il 4-4-2 con Bisoli e Ndoj esterni di centrocampo o Romulo un passo più avanti in mediana a formare il 4-3-1-2. “Non possiamo pensare di riuscire a fare punti solo difendendoci – ha spiegato ieri Grosso -. Sarà importante saper soffrire, partita dopo partita dobbiamo costruire per riuscire a raccogliere risultati”. I problemi offensivi della squadra si riflettono nei numeri: 3 gol segnati nelle ultime 5 partite di campionato. Serve una scossa, una spinta orgogliosa di quel gruppo che pochi mesi fa ha trascinato la città in A.