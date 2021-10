Ballottaggio scudetto, Juve-Roma alle urne

Giallorossi e bianconeri a caccia di punti e continuità

Come scrive Massimo Cecchini sul La Gazzetta dello Sport, otto sono candidati ad essere attori protagonisti domenica sera allo Stadium. Wojciech Szczesny e Rui Patricio, Calafiori e Kean, Locatelli e Veretout, Dybala e Zaniolo. Saranno giudicati in base all’affidabilità, al desiderio di rinnovamento, alla capacità di gestione dei problemi e al colpo di genio in grado di indirizzare una situazione delicata.Vincitori e vinti della politica avranno un verdetto decisivo per cinque anni, mentre quelli dello sport sono chiamati a rinascere già dalla prossima gara. Juventus-Roma non sarà mai una partita come tutte le altre.