Ballottaggio Pellegrini-Pisilli. Saelemaekers vede il record

Squadra che vince (il derby peraltro) non si cambia. Anche se il dubbio legato alla presenza di Pellegrini resta. Ranieri a Bologna dovrebbe confermare l'undici di domenica scorsa per inseguire la prima vittoria in trasferta di questa stagione, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. L'unico ballottaggio arriva proprio sulla trequarti, dove il capitano parte favorito su Pisilli per affiancare Dybala e supportare Dovbyk. "Lorenzo si è allenato da primo della classe, ma devo decidere", ha spiegato Ranieri venerdì scorso. Certo di un posto è Saelemaekers che torna da ex a Bologna con l'obiettivo di raggiungere il suo record di gol in una stagione (4) ottenuto lo scorso anno in rossoblù. Vista la partenza di Le Fée e l'indisponibilità di Cristante (che la prossima settimana tornerà a lavorare in gruppo) è arrivata la prima convocazione per lo svizzero Alessandro Romano, mediano classe 2006 della Primavera. Sono tornati a disposizione, infine, Celik e Ryan dopo il forfait con la Lazio.