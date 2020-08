Avviso ai big: “Il progetto va avanti con Fonseca”

Che il finale di stagione abbia lasciato dei dissapori tra parte dei giocatori giallorossi e Paulo Fonseca non è un mistero. La dirigenza però, alle prese con il passaggio societario, non ha ritenuto possibile cambiare allenatore e così ha deciso di dare fiducia al portoghese. La Roma, comunque, non ha sottovalutato il rischio che certe fratture possano riaprirsi, così – racconta ‘La Gazzetta dello Sport’ – ha pensato di giocare d’anticipo, parlando al telefono con alcuni dei calciatori più importanti della squadra e lanciando un messaggio forte e chiaro: il progetto va avanti con Fonseca, perciò mettete da parte tutte le vostre perplessità. Non ci sono state obiezioni di sorta, ma naturalmente le incognite non mancano. Intanto Fonseca ha comunicato ai vertici che vorrebbe andare avanti con la difesa a tre. Proprio ciò che il gruppo predilige.