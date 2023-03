Avanti Roma, resiste il muro di Mou. Difesa a oltranza e tanto sacrificio

Dopo il trionfo in Conference, almeno i quarti di finale in Europa League. José Mourinho ha restituito un'identità internazionale alla Roma e questo gli va riconosciuto senza indugi, scrive Gian Battista Olivero su La Gazzetta dello Sport. Il doppio confronto con la Real Sociedad, temuta anche se in evidente crisi, è stato gestito con tranquillità dai giallorossi, in rete all'alba e ai tramonto della gara d'andata e bravi a far emergere la totale idiosincrosia con i gol dei baschi. Poi, certo, si può e si deve anche parlare di come la Roma abbia giocato ieri e serve altrettanta chiarezza: al prossimo turno non basterà.