Auto, cinema, resort e la licenza da pilota: ecco chi è Friedkin

I 4,1 miliardi di Dan Friedkin sono un patrimonio personale che collocherebbe l’eventuale nuovo socio della Roma al terzo posto nella classifica dei presidenti più ricchi del calcio italiano, scrive Andrea Pugliese su “La Gazzetta dello Sport”. L’americano detiene un impero di circa 5.600 dipendenti. Un patrimonio che nasce dalla Gulf States Toyota, che solo nel 2018 ha venduto veicoli per complessivi 9 miliardi di dollari (il 13% del venduto negli Usa). Ma che poi ha allargato le proprie radici anche ad altri settori strategici come il turismo (Friedkin ha una catena, la Auberge Resorts, con alberghi di lusso negli States, ma anche in Messico, Fiji, Grecia, Svizzera, Nicaragua e Costa Rica) e il cinema: Dan è stato produttore di “The Square”, vincitore della Palma d’Oro a Cannes nel 2017, di “All the money in the world” e di “The Mule” (con Clint Eastwood). E poi i circoli esclusivi da golf (il Congaree – dove è iscritto anche Pallotta – e il Diamond Creek), i safari e la passione per gli aerei. L’uomo interessato ad entrare nella Roma ha una licenza di pilota con cui può prendere parte alla formazione dei voli acrobatici dell’Air Force. E chissà se ne saranno felici a casa, dove il magnate statunitense è sposato con Debra e ha quattro figli. Di certo la passione per lo sport se la porta dietro già da un bel po’. Anche lui è grande appassionato di basket e tifosissimo degli Houston Rockets (James Pallotta è invece legato ai Boston Celtics). A tal punto da provare anche a comprarla la franchigia texana, un paio di anni fa, senza però riuscirci. Si è così dovuto accontentare di restarne partner commerciale, con l’arena dove giocano i Rockets sponsorizzata proprio dalla Toyota. Ora Dan vuole fare un passo in più ed a Roma può allargare i suoi orizzonti commerciali, soprattutto nel settore del turismo.