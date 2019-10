Aumento di capitale da 150 milioni. E nuovo socio dagli Usa

In arrivo nuovi partner per la ricapitalizzazione di 150 milioni della Roma, che sarà votata dall’assemblea lunedì prossimo, come riporta La Gazzetta dello Sport. La compagnia texana The Friedkin Group, importatore della Toyota negli Usa, potrebbe entrare tra i soci della controllante del club giallorossa.

Già nel precedente aumento di capitale era stata offerta una quota di azioni al gruppo, però dopo una due diligence aveva rifiutato l’ingresso. Stavolta da Boston sono più ottimisti, anche se è stato ben specificato che la quota sarà bassa e non muterà affatto l’attuale governance del club, valutato circa 800 milioni di euro. L’aumento di capitale, che sarà diluito in 24 mesi, favorirà l’ingresso di nuovi soci.