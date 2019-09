Auguri Trastevere: il primo club di Totti compie 110 anni

La Lazio si è salvata per poco con i suoi 115 anni di vita, che ne fa la più antica polisportiva in Europa, in quanto alla Roma, sono giovani che cresceranno. Si perché ieri pomeriggio il Trastevere, la formazione calcistica del quartiere più famoso della capitale, di anni ne ha festeggiati 110. Fondata infatti il 19 settembre del 1909. Non male per una società che gioca in Serie D con il freno a mano, perché vincendo il campionato non saprebbe dove trovare un impianto a norma nella capitale per disputare un campionato professionistico, scrive Giorgio Lo Giudice su “La Gazzetta dello Sport”. Quella che è stata anche la prima società di Francesco Totti, ha visto al suo fianco ieri a brindare idealmente per il compleanno, l’assessore allo sport del Comune Daniele Frongia, il quale ha anche letto un saluto della sindaca Virginia Raggi, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Lega nazionale dilettanti Cosimo Sibilia, mentre un tifoso eccellente che ogni tanto fa capolino nell’impianto di via Vitellia, dietro Villa Pamphili, Antonello Venditti, ha mandato un video messaggio, come ha fatto anche Bruno Giordano.