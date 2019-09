“Auguri Francesco!”. Amici e tifosi scatenati

Ieri giornata speciale per Francesco Totti, che ha compiuto 43 anni. Per la leggenda della Roma è il primo compleanno, dopo 30 anni, fuori da Trigoria. A tanti non è piaciuto il modo in cui è andato via, molti soffrono ma il 27 settembre resta ‘Natale’. Come riporta Chiara Zucchelli su ‘La Gazzetta dello Sport’, sui social sono comparsi migliaia di messaggi, foto, chi cita Venditti e chi ha raccontato di avergli fatto “battezzare mia figlia neonata”. Ovviamente non sono mancati gli auguri di istituzioni, vip ed ex compagni, da Florenzi a Juan Jesus. Un’ondata di affetto che ha spinto Francesco ha pubblicare un video per ringraziare tutti: “È stato un giorno particolare e voi l’avete reso ancora più bello. Volevo ringraziarvi per i tanti messaggi che mi avete mandato, sono veramente orgoglioso e felice”.