Attesa Mkhitaryan

Alla Roma c’è grande attesa sulle scelte di Henrikh Mkhitaryan, protagonista di prestazioni convincenti. L’armeno è arrivato in prestito, con un’opzione per il rinnovo strada facendo. I rapporti sono ottimi, il giocatore, assistito da Mino Raiola, intende rimanere nella Capitale. Ecco perché c’è molto ottimismo, ma è chiaro, scrive Carlo Laudisa su “La Gazzetta dello Sport“, che questo nuovo accordo viene seguito con particolare attenzione dalle parti di Trigoria, anche per evitare sorprese.