Attesa Camara, c’è l’Olympiakos da convincere. Ma arriva Belotti

Tutto rimandato: Felix non è ancora un giocatore della Cremonese, Andrea Belotti non è ancora un giocatore della Roma, Mady Camara neppure. E gli esuberi, da Kluivert a Diawara , passando per Calafiori e Riccardi , sono ancora tutti a Trigoria, scrive Chiara Zucchelli su

Per prima cosa, la Roma deve chiudere la cessione di Felix alla Cremonese (oggi, probabilmente, le visite mediche) e dare l’ok definitivo a Belotti. Ieri nuovo contatto tra il suo staff e il club giallorosso per mettere a punto tutti i dettagli dopo che, giovedì, c’era stata qualche incomprensione su stipendio e durata del contratto. La base dell’accordo c’è sempre stata, da settimane, i dettagli, che poi dettagli non sono, no. In tarda mattinata tutto è andato a posto e ora l’attaccante può davvero sbarcare. Ieri si era diffusa la voce che sarebbe arrivato a Ciampino alle 19.57, ma la Roma non l’ha mai confermata, anche perché quando Belotti arriverà la società giallorossa, come ha fatto per gli altri acquisti, non vorrà nasconderlo.