Attenti a quei due. Abraham e Shomurodov insieme: la Roma ci crede

Oggi è presto, ma per il futuro Mourinho studia una squadra a trazione anteriore

Domenica scorsa, subito dopo la fine di Roma-Fiorentina, Mourinho in merito è stato chiaro: "Sì, Abraham e Shomurodov possono giocare insieme, Eldor può stare a sinistra o anche davanti con Tammy. Ad oggi, però, vogliamo pressare con due calciatori insieme e al momento nessuno dei due è in grado di fare quello che chiedo. Hanno bisogno di maggiore tempo prima di capire alcune dinamiche". Insomma, per ora Abraham e Shomurodov sono destinati a darsi il cambio, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, cosa che succederà anche domani (con l’ubzeko al centro dell’attacco giallorosso) e domenica prossima a Salerno, quando toccherà di nuovo al centravanti inglese. Ma nella testa di Mourinho c’è ovviamente la voglia e l’opportunità di farli giocare presto anche insieme. "Per me non ci sono grandi differenze nel giocare più largo o più al centro, mi trovo bene in entrambi i ruoli. La convivenza con Tammy? La cosa importante è che ciò che viene deciso venga fatto per il bene della Roma. Se mi verrà chiesto di giocare con lui vorrà dire che dovremo aiutare insieme la squadra. Se mi verrà chiesto di aspettare, aspetterò" ha detto ieri Shomurodov in conferenza stampa. . Se invece la cosa più utile per la squadra è giocare con lui, allora non vedo l’ora di farlo». Se Mou sceglierà le due punte (ipotesi su cui vuole lavorare), allora Shomurodov e Abraham giocheranno vicini, con Mkhitaryan e Zaniolo più bassi a fare da equilibratori tra le due fasi e pronti ad alzarsi per portare le linea offensiva a 4. In questo caso, però, la Roma sarebbe molto sbilanciata ed i mediani dovrebbero avere polmoni infiniti. A meno che non arrivi il centrocampista che Mou chiede da un po’.