Attacco flop ma Everton su Abraham. Nel mirino dei giallorossi anche Nzola

La Roma potrebbe chiudere una stagione di A a 20 squadre con meno di 50 gol realizzati per la prima volta dal 1950-51 (48 reti, 19ª posizione e retrocessione), come riporta La Gazzetta dello Sport. Al momento, i giallorossi hanno segnato lo stesso bottino, 48 gol. Ciò nonostante dall’Inghilterra arrivano sondaggi dell’Everton per Abraham. L’offerta di 31 milioni, però, non è ritenuta congrua. E intanto, la Roma studia Nzola dello Spezia...