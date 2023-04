Atalanta, Scalvini: “Dea, c’è la Roma. E’ ora di spingere”

Era il 18 settembre. l'Atalanta quella sera era prima con il Napoli perché Giorgio Scalvini aveva segnato il gol della vittoria all'Olimpico con la Roma. Da centrocampista. Sono passati sette mesi, svariate cose sono cambiate, non il maggior pregio che Scalvo si riconosce l'impermeabilità a tutto. "Sicuramente a quello che dicono da fuori: seleziono ciò che va 0 non va ascoltato. Ascolto il mister, lo staff, i compagni, la famiglia e chi mi vuole bene: da loro mi viene solo forza" dice intervistato da Andrea Elefante su La Gazzetta dello Sport.

Il segreto della vittoria con la Roma all'andata?"Grande unione nel gruppo: si vide nella fase difensiva della ripresa, quasi perfetta". Si dice che l'Atalanta inizia a volare a primavera: ma quando arriva questa primavera?"Per come lavoriamo, dovremmo esserci. Ma lo slancio giusto ce lo darà soprattutto una vittoria “giusta”. Magari con la Roma". Che sarà più stanca o più carica dopo il 4-1 in Europa League? "L'Europa dà stimoli, vincere 4-1 da slancio. Ma mi sento di dire che noi non ne avremmo meno".