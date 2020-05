Atalanta, Gasperini: “Noi più forti della Roma. Non penso a loro, io guardo l’Inter”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “Dieci giorni fa i test sierologici hanno confermato che ho avuto il Covid-19”, ha ammesso il tecnico. Poi l’accenno alla Roma e alla possibile lotta per arrivare in Champions: “È un’ottima squadra e mi piace Fonseca. Ma nei due scontri diretti abbiamo dimostrato di essere più forti. Io non guardo la Roma, ma l’Inter che sta davanti. Se vinciamo il recupero, avremo la stessa distanza tra chi ci precede e chi ci segue. E io guardo avanti“.

E sulle gare a porte chiuse dice: “Neanche a me piace il calcio senza tifosi, ma è l’unico modo per ripartire. Durante la prima giornata di Bundesliga facevo zapping, non riuscivo a seguire. Borussia-Bayern invece è stata una bella partita. Ho visto molti errori tecnici anche da giocatori importanti: in uno stadio vuoto è più difficile restare concentrati. E invece in un contesto di fatica la precisione tecnica sarà fondamentale. Servirà più attenzione“.