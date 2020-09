Dopo meno di 24 ore dalla cessione di Castagne al Leicester, l’Atalanta ha subito affondato il colpo in entrata per sostituire il belga, trovando l’accordo con la Roma per Rick Karsdorp, come riporta La Gazzetta dello Sport.

L’accordo tra i club prevede un prestito con diritto (obbligo in base alle presenze) di riscatto, per 7 milioni di euro. L’anno prossimo, forse, tra Roma e Atalanta ci potrebbe essere un accordo sui pagamenti, considerando anche il riscatto di Ibanez.