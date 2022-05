Assalto agli ultimi biglietti per Tirana

Oltre quattromila gli utenti in coda nel sistema per provare l’acquisto dei biglietti Uefa

Utenti in coda virtuale e lamentele. Ormai è chiaro a tutti come aver scelto lo stadio di Tirana (20.000 posti) per l’ultimo atto della Conference League sia stato miope, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Ieri lo stesso Feyenoord ha emesso questa nota: "La società è delusa dal limitato numero di biglietti a disposizione per questa storica partita. Un grande evento come Roma-Feyenoord avrebbe meritato un palcoscenico più grande con decine di migliaia di spettatori di entrambi i club". In ogni caso, fino a stamattina ci sarà l’assegnazione dei codici di accesso per i biglietti Uefa. Fino a ieri sera erano circa quattromila gli utenti in coda nel sistema per provare l’acquisto. Anche la società olandese, come la Roma, ha deciso di privilegiare i propri abbonati. Sul fronte tecnico, la squadra orange ha deciso che preparerà la partita nel ritiro di Lagos, in Portogallo, come fece nel 2018 prima della finale di Coppa d’Olanda contro l’AZ. Risultato: 3-0 per il Feyenoord.