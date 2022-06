Assalto a Frattesi, ma senza follie

Nulla è ancora deciso e nulla è scontato, ma anche per agevolare la trattativa ieri è andato in scena l’incontro fra il general manager della Roma, Tiago Pinto, è l’agente del giocatore, Giuseppe Riso. La sensazione è che margini per far andare a buon fine l’operazione ci siano, ma il club giallorosso non intende pagare cifre troppo elevate per un calciatore che ancora deve dimostrare appieno il suo valore. D’altronde, le strettoie finanziarie non stanno favorendo le operazioni giallorosse. Se lo svincolato Matic ha già firmato, il rischio è che Davide Frattesi – che sta facendo di tutto per tornare in giallorosso – non aspetti. O meglio, che il Sassuolo, dopo aver ben piazzato un paio degli altri suoi big in vendita (Scamacca, Raspadori, Traoré, Berardi) decida di togliere l’azzurro dalla lista dei cedibili, anche perché, a loro parere, di difficile sostituzione. Di questo, infatti, parleranno oggi a Rimini lo stesso Pinto e l’amministratore delegato neroverde, Andrea Carnevali, che hanno appuntamento per cercare di eliminare quella forbice di circa sette milioni che esiste sulla valutazione di Frattesi. Il club emiliano è disponibile ad accettare anche l’inserimento di un giocatore nella contropartita e quello scelto è Bove, non altri. Morale: bisogna vedere quale sarà l’esito della manovra, tenendo conto che la Roma non intende pagare più di 12-13 milioni, inserendo poi un giocatore. Tenendo conto che il Sassuolo, partito da una valutazione di 35 milioni, adesso vorrebbe circa 20 milioni cash più una contropartita, si capisce che una parte del lavoro è stato fatto, ma che ancora c’è da limare.