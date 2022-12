Aspettando Wijnaldum, si sta lavorando ad una mediana a tre

Non sapremo mai con precisione quanto l’assenza di Wijnaldum abbia inciso sulla prima parte della stagione. Certo, potenzialmente tantissimo, e non è un caso che il suo rientro dovrebbe portare a un cambio di sistema di gioco a regime. Il centrocampista olandese, scrive La Gazzetta dello Sport, rende meglio in una mediana a tre, e questo potrebbe far pensare all’inizio che si possa puntare più stabilmente sul 3-5-2 e poi, a regime, su un 4-3-3 che aiuti l’attacco a trovare più rifornimenti. Il problema, in fondo, è questo. In campionato le sei punte della Roma hanno segnato in totale dieci gol, che potrebbero arrivare a undici se considerassimo anche Volpato. Poco più del solo capocannoniere Osimhen, che al momento è a quota nove reti. Ovviamente a salvarsi è stato Paulo Dybala con 5 gol, ma poi la classifica si sgrana in questo modo: Tammy Abraham tre, Zaniolo uno, El Shaarawy uno, Belotti e Shomurodov zero. Davvero poco per una squadra è che è nata puntando sul “quadrato magico” per brillare.