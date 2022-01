Aspettando il sorriso di Spina

All'Europeo, quando era il migliore (e il più gioioso) dei nostri, il crac. Ora che il suo recupero si allunga, in bocca al lupo a Spinazzola: ci vediamo al Mondiale

Caro Leonardo Spinazzola, con questa mia voglio trasmetterle il mio più affettuoso incoraggiamento per un rapido e felice ritorno in campo. Nelle settimane successive - scrive Luigi Garlando in una lettera pubblicata su 'Sportweek', settimanale de 'La Gazzetta dello Sport' - allo 0-0 di Belfast, cioè al mancato approdo diretto al Mondiale del Qatar, lei è stato uno dei migliori pensieri di consolazione: "Si, ma ora torna Spinazzola…" Lei è stato il più credibile assist alla speranza per il ricordo del suo meraviglioso Europeo. Fino allo sgambetto infame della sorte, lei era di gran lunga il migliore azzurro, la nostra arma proibita: tutti in bici e lei in motorino sulla fascia, imprendibile. Ma non solo. Lei giocava col sorriso. Non c'è stato giocatore all'Europeo che abbia sorriso più di lei. Sorrideva dopo un buon cross, ma anche se lo sbagliava. E ritornava in difesa sorridendo.