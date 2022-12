Arriva Wandell dalla Nba come Direttore commerciale

La rivoluzione dei Friedkin prosegue, scrive Emanuele Zotti su . La proprietà giallorossa ha ingaggiato un nuovo manager in arrivo dall’Nba: si tratta dell’americano Michael Wandell. Sarà lui il nuovo Chief Commercial and Brand Officer, vale a dire un direttore commerciale che tra i compiti da svolgere avrà anche quello della gestione del marchio Roma a livello globale. Recentemente è stato vice presidente esecutivo di BSE Global, la società che controlla la franchigia NBA dei Brooklyn Nets. Durante il suo mandato, i Nets hanno assunto una posizione di predominio nello sport professionistico per il loro approccio innovativo verso le partnership commerciali, i media digitali e una spiccata creatività a livello di merchandising.