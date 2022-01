Arriva Sergio Oliveira, un affare per la Roma

Il centrocampista del Porto arriva con la formula del prestito oneroso: 1 milione subito e 13,5 eventuali a giugno

Già domani Sergio Oliveira può diventare un giocatore della Roma, scrive Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport. L’operazione è destinata a chiudersi con un prestito oneroso: il costo immediato è di 1,5 milioni di euro, il diritto di riscatto è stato fissato a 10, che possono diventare 13 con gli immancabili bonus. Totale: 14,5 milioni. Una classica operazione di gennaio, a costi relativi nell’immediato. Un affare, si potrebbe dire. Tanto più che Mourinho ha insistito molto per avere questo nazionale portoghese di 29 anni che nella sua carriera ha maturato significative esperienze internazionali. Ad esempio, nella scorsa Champions è diventato famoso in Italia per aver fatto gol alla Juve nel doppio confronto degli ottavi, finito coi bianconeri eliminati. Fosse solo per questi aspetti tecnici, ci sarebbe da dire che appare un rinforzo adatto ai giallorossi. E a condizioni giuste.