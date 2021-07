Arriva Mourinho. Lo Special One oggi si prende la Roma

Il tecnico portoghese arriva alle 14 a Ciampino, poi subito a Trigoria. Bisognerà capire se dovrà fare la quarantena

Ieri c’è stato anche un giallo visto che un dirigente della Roma ha provato a capire se il portoghese potesse atterrare a Fiumicino. Le cose, però, erano ormai fatte per Ciampino, la destinazione decisa dalla Questura. Bisognerà capire se dovrà fare la quarantena: ieri sera la Asl ancora non aveva fatto sapere nulla alla Roma. La risposta dovrebbe arrivare questa mattina. Mourinho è andato a Setubal, ma un paio di volte è tornato a Londra e da qui l’obbligo della quarantena. La Roma ha preparato tutto a Trigoria in caso di quarantena confermata. A questo punto la presentazione slitterà di qualche giorno con irritazione della Sindaca Raggi ancora in attesa di un programma ad hoc da parte del club.