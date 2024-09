Arriva Hermoso, il centrale sceglie la Roma. Ma resta l’idea Hummels

A Trigoria continuano a tenere calda anche la pista che porta a Mats Hummels, altro difensore centrale che potrebbe sbarcare in giallorosso.

Redazione 1 settembre 2024 (modifica il 1 settembre 2024 | 09:56)

Passi avanti, quasi decisivi. Insomma, siamo ad un softio dalla fumata bianca. Mario Hermoso ha virato verso Roma, mettendo in stand-by il Galatasaray. Tanto che domani il giocatore potrebbe gia essere a Roma per firma e visite mediche, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Nonostante in Turchia siano ancora sicuri di vederlo sbarcare a Istanbul già in serata.

Ma il viaggio dello spagnolo non è poi così sicuro come sembra, anzi... Perché la Roma ha continuato a lavorarci su per tutta la giornata di ieri, fino a tarda nottte. Con la speranza di aver trovato alla fine la quadra glusta. Anche se poi a Trigoria continuano a tenere calda anche la pista che porta a Mats Hummels, altro difensore centrale che potrebbe sbarcare in giallorosso.

L'operazione In Turchia sono quindi certi dell'operazione, forti di un accorso pregresso da 5,5 milioni d'euro il primo anno (compreso il milione di euro come bonus alla firma, essendo un giocatore svincolato), per poi scendere a 4,5 nei due successi-vi. Sostanzialmente lo stesso stipendio che un mese fa gli aveva proposto il Napoli (con un quadriennale) e che Hermoso aveva rifiutato, evitando anche di parlare in quell'occasione con Antonio Conte.