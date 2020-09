Arriva Friedkin, disegna la Roma: mercato, d.s. e nuovo stadio

Piccoli segnali. A Trigoria, raccontano in molti, si sono intensificate le operazioni di pulizia, perché tutti vogliono che, quando arriveranno nella loro nuova “casa” Dan e Ryan Friedkin, ogni cosa appaia al meglio, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Con Fonseca, si sa che una video chiamata c’è già stata, però la voglia dei Friedkin di conoscere i propri uomini cresce.

Per questo che – anche se non c’è una data fissata – è possibile che il fine settimana sia il momento giusto per la loro prima apparizione giallorossa. Il fatto che Dan Friedkin abbia e piloti personalmente un jet privato, consente una libertà enorme. Detto che Ryan prenderà a breve dimora nella Capitale, il presidente potrebbe fare un primo blitz, per poi tornare per il campionato, modulando il soggiorno anche in base all’agenda. Possibili gli incontri col presidente del Coni, Malagò e della Figc, Gravina, così come con la sindaca Virginia Raggi, visto che entro l’anno – stando alle sue parole – il progetto stadio dovrebbe avere il via libera.

Un capitolo a parte riguarda Francesco Totti. Lui rientrerebbe solo con un ruolo operativo e non come semplice bandiera, visto che da dirigente dovrebbe tagliare i legami con la sua nuova agenzia. In ogni caso, al momento questo non è una priorità per nessuna delle parti. Molto più stringente, invece, è la scelta del nuovo d.s. E con i Friedkin a Roma, l’impressione è che la risoluzione del giallo sia più vicina.