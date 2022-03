Arnhem blindata per rischio scontri. Mourinho pensa a cambiare le fasce

La squadra partirà questo pomeriggio per Eindhoven, previsti più di mille tifosi romanisti allo stadio

La Roma partirà oggi pomeriggio in direzione Eindhoven scrive Chiara Zucchelli suLa Gazzetta dello Sporte alle 18:30 ci sarà la conferenza stampa di José Mourinho e Karsdorp. In Olanda dovrebbe esserci anche Zalewski, che ieri ha svolto lavoro differenziato e questa mattina farà il provino definitivo: dovrebbe comunque partire con il gruppo, che sabato partirà direttamente per Udine. Sulle fasce il tecnico sta pensando di far giocare Vina e Maitland-Niles. Partiranno domani invece i mille romanisti attesi allo stadio: ci sono timori per l'ordine pubblico ed è stato richiesto personale aggiuntivo all'interno dell'impianto. I tifosi della Roma dovranno ritirare i biglietti al meeting point allestito in Rijnkade, ad Arnheim, da lì saranno poi scortati allo stadio con le navette.