Arna è dura, Marcos si può ma Mou scalpita: ora vuole due colpi in 7 giorni

Il Bologna non vuole cedere l’austriaco, per il brasiliano è salita l’offerta (10 milioni + 8) Lo Special One non è tranquillo

Redazione

Per un allenatore a due settimane dall’inizio del campionato, il tempo è un po’ un sospiro, un sussurro, un frammento che si consuma in fretta, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Comprensibile, perciò, che José Mourinho scalpiti come un puledro pensando che per il ruolo di centravanti, al momento, può contare solo su Andrea Belotti, sia pure lentamente rivitalizzato dal ritiro portoghese. Il complicato gioco a incastri del general manager giallorosso Tiago Pinto, infatti, necessita innanzitutto di pazienza (oltre che di fantasia), qualità che allo Special One adesso comincia a mancare. Perciò non giriamoci attorno: entro la prossima settimana il tecnico della Roma vorrebbe a Trigoria il nuovo attaccante, meglio ancora se poi fossero due, come da progetto dirigenziale. Il tandem “gioventù-esperienza” è noto, composto come sarebbe da Marcos Leonardo del Santos, 20 anni, e Marko Arnautovic del Bologna, 34 anni. I problemi, però, non mancano, nonostante la possibile cessione di Roger Ibanez aiuti a sbloccare la situazione in entrata.

E allora cominciamo proprio da qui, cioè dai dubbi che il difensore brasiliano aveva nell’accettare la proposta del Nottingham Forest, a cui ha fatto seguito anche quella dell’Al-Ahli. Per motivi diversi, nessuna delle due rappresentava il top delle ambizioni per Ibanez, ma sempre per motivi diversi entrambi potevano lusingarlo non poco. Ebbene, ieri sera sembra che Ibanez abbia scioltole riserve, preferendo l’offerta del club arabo, più remunerativa sul fronte dell’ingaggio, che di sicuro non dovrebbe essere inferiore ai 5-6 milioni di euro. Adesso la società araba sta trattando il cartellino con la Roma, che non chiede meno di trenta milioni, anche perché il 10 per cento della cifra dovrà essere versata all’Atalanta per via dell’accordo stabilito al momento dell’acquisto.

Con queste cifre, comunque, ce n’è abbastanza per cercare un doppio colpo, ma la Roma non intende fare follie. Per Marcos Leonardo ieri è andata incontro alle esigenze del Santos (10 milioni di parte fissa e 8 di bonus, con modalità di pagamento meno dilazionate), ma la possibile cessione di Washington, altra punta, ora raffredda un po’ i brasiliani. Discorso diverso per Arnautovic, per cui non si intende spendere più di 4 milioni, vista l’età del giocatore, contattato da tempo dallo stesso Mourinho. Il problema è che il Bologna, con una somma del genere, farebbe fatica a trovare un altro centravanti dello stesso valore, perciò spara alto, chiedendo una decina di milioni.