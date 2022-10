Aria di derby. Mou in altalena: serve Zaniolo, ma Abraham e la difesa ci sono

L'inglese si è svegliato in Coppa a Helsinki ora deve sbloccarsi l’italiano, già a Verona

Prossima tappa casalinga di Serie A all'Olimpico: il derby del 6 novembre. Ebbene, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, mettetevi nei panni di Zaniolo, che non segna all'Olimpico in campionato da quasi tre anni. Se c'è una partita che sembra una congiunzione astrale, quella in cui - facendo gol - darebbe l'impressione di una maledizione che si cancella è proprio la Stracittadina. Non basta. Con i tifosi biancocelesti, esiste una ruggine ormai stratificata che renderebbe il ritorno al gol dell'attaccante giallorosso quasi una vendetta da consumare, però, sempre in modo bollente. Al di là del passato, comunque, per Zaniolo c'è da segnare quella prima rete stagionale. Un’assenza che al momento lo zavorra psicologicamente. Se ci riuscirà lunedì a Verona tanto meglio.

A segnare ci sono tornati Abraham e El Shaarawy. Avere ritrovato i gol degli attaccanti, per Mourinho, è un'ottima notizia. La resurrezione di Abraham non è arrivata per caso. Al netto del supporto psicologico, li tecnico a Helsinki, invece di affiancargli Belotti, ha ripristinato li sistema di gioco col doppio trequartista, mettendogli a supporto li baby Volpato e Pellegrini. Insomma, una miscela di situazioni ha consentito a Tammy di archiviare il lungo digiuno.

Per avere ottenuto ben otto vittorie di “corto muso”, in linea generale si può dire che la difesa della Roma tiene bene. Infatti la retroguardia di Mourinho è la quinta della Serie A, peraltro assai vicina al rendimento delle migliori. Mai come in questa stagione tutto questo ha un nome e cognome: Chris Smalling. L'inglese sta vivendo una stagione straordinaria, che gli sta meritando la rinnovata attenzione dei media d'Oltremanica che lo rivorrebbero in nazionale per i Mondiale.