Argentina, Nico Gonzalez e Correa a casa. Dybala rischia

Il nutrito gruppo di giocatori della Serie A in partenza per il Mondiale perde due pedine. Lionel Scaloni, c.t. dell’Argentina, mercoledì sera dopo l’amichevole con gli Emirati Arabi aveva detto che stava pensando a dei cambi nella sua lista di convocati, e la riflessione è stata decisamente rapida. Ieri sera, scrive Filippo Maria Ricci su La Gazzetta dello Sport, sono stati tagliati per motivi di salute il Viola Nico Gonzalez e l’interista Joaquin Correa. Al loro posto un altro Correa, l”Angelito” dell’Atletico Madrid, e Thiago Almada, attaccante dell’Atlanta United che Scaloni aveva fatto debuttare in settembre contro l’Honduras. E i cambi tra i 26 dell’Argentina potrebbero non essere finiti: Scaloni ha tempo fino a 24 ore prima del debutto contro l’Arabia Saudita, fissato per martedì prossimo all’ora di pranzo, per modificare il suo roster in caso di esigenze di carattere medico e la situazione nel ritiro albiceleste è parecchio movimentata.