Arbitri, i primi stop: Di Bello fuori un mese, rischia pure Mariani

"Ho visto io, sono arrivati insieme". Fermato. Stop. Le faremo sapere. E Var muto. Il designatore Gianluca Rocchi è rimasto esterrefatto e non sarà leggero con Marco Di Bello dopo il nulla di buono – suo e del Var Francesco Fourneau che non ha corretto l’erroraccio – fatto al 25’ s.t. di Juve-Bologna. Lo stop arriverà e sarà lunghetto, scrive Matteo Della Vite su La Gazzetta dello Sport. Per entrambi. Due-tre turni di… panchina, considerando che ci sarà anche la sosta per le nazionali e che comunque passerà un po’ di tempo prima di rivedere il direttore di gara pugliese rimettersi in campo. Un mese fuori? Considerando sosta e ripresa, beh, non è da escludere. Perché l’errore è marchiano, perché mancava un giallo poco prima a Illing junior (ed era da giallo su Ndoye), perché dire "Ho visto io, sono arrivati insieme" considerato il posizionamento non perfetto è da prendersi una pausa di riflessione. E Fourneau al Var (parzialmente pure Nasca, Avar) ha sbagliato allo stesso modo se non di più: non si è fatto sentire davanti all’evidenza, immobilismo, passività. "Un errore chiaro, evidente" filtra da ambito-Can.