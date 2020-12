Approvato l’aumento di capitale da 210 milioni

Tutto come previsto, con l’approvazione della proposta di aumentare fino a 210 milioni di euro l’aumento di capitale. È questo il passaggio più importante dell’assemblea degli azionisti della Roma di ieri. Come scrive Andrea Pugliese su “La Gazzetta dello Sport“, l’Assemblea ha approvato pure il bilancio di esercizio al 30 giugno 2020, che ha chiuso con una perdita di quasi 189 milioni di euro (il gruppo di cui fa parte la AS Roma ha registrato una perdita di 204 milioni di euro). Eletti i componenti del collegio sindacale: Claudia Cattani (nominata presidente), Luca Benigni e Mario Civetta come Sindaci effettivi, Illa Sabbatelli e Andrea Rocchi in qualità di Sindaci supplenti.