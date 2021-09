Apertura stadi al 75 per cento: ci siamo quasi

Le modifiche potrebbero attuarsi non prima di 15 giorni. Ma c'è ottimismo da parte del Cts e del sottosegretario allo sport Valentina Vezzali.

Si continua a lavorare per l'apertura degli stadi al 75 per cento. I colloqui tra Cts e Consiglio dei Ministri sono all'ordine del giorno, tanto che ieri la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha spiegato come sia necessario un ulteriore ampliamento nei limiti del possibile. Come scritto da Valerio Piccioni su La Gazzetta dello Sport, il Ministro Speranza ha spiegato che l'ampliamento degli stadi è "strettamente connesso ai risultati della curva epidemiologica". Per questo si parla di non meno di quindici giorni per considerare validi i numeri che si avranno di ricoveri e terapie, sperando si possa davvero riaprire il prima possibile.