Antonucci esagera, rispedito dal Setubal

Termina in anticipo il prestito di Mirko Antonucci al Vitoria Setubal. L’attaccante della Roma, 21 anni, sarà rimandato a Trigoria dal club portoghese perché, parole dell’allenatore Velazquez, “un giocatore deve essere tale 24 ore al giorno”. Tecnicamente il contratto di Antonucci (700mila euro lordi) con il Setubal scade il 30 giugno, e sarebbe stato prolungato di un altro mese se a parlare fosse stato solo il campo (6 presenze un gol). Invece tornerà per comportamenti che “non volevamo”, riporta Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”.

Antonucci ha dedicato troppo tempo ai social, che non sono il suo terreno ma quello della fidanzata influencer Ginevra (oltre 500mila follower), non si è integrato nello spogliatoio soprattutto con i più esperti, e anche nell’hotel che l’ha ospitato avrebbe avuto qualche comportamento non esemplare. Leggerezze tollerate fino a qualche giorno fa: a far traboccare il vaso alcune foto e video pubblicati dopo la sconfitta contro il Boavista. Antonucci ha capito, si è scusato di persona e sui social, ma non è bastato e tornerà a Roma.