Oggi è il giorno della verità. Nicolò Zaniolo farà il tampone per buttare via le ansie, dopo aver incontrato alcuni amici poi risultati positivi al Covid-19, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Nel primo pomeriggio il numero 22 romanista andrà a Trigoria per effettuare il test con il personale del Campus Biomedico. Se risultasse negativo si scongiurerebbe il rischio di saltare la prima parte di ritiro e la convocazione in Nazionale.