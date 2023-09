Ansia Sanches, oggi gli esami: rischia uno stop 2-3 partite

In attesa degli esami di oggi, le prime notizie post Sheriff su Renato Sanches parlano di un nuovo problema al flessori. Un guaio che, come riporta La Gazzetta dello Sport, farà saltare due o tre partite all’ex Psg. Per il mediano portoghese si tratta del 15° infortunio muscolare a partire dal 2020, 2° in 4 partite con la Roma.