Ansia Primavera: due ragazzi positivi al Covid

Brusco risveglio ieri mattina per due ragazzi della formazione Primavera romanista: sono risultati positivi al Covid. La notizia, che in città circolava già da mezzogiorno, è stata confermata dalla Roma nel primo pomeriggio di ieri, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”: “I due ragazzi, che si trovano in isolamento domiciliare, sono attualmente asintomatici e verranno sottoposti a un nuovo controllo nelle prossime ore”, ha spiegato la società. Come loro, saranno di nuovo visitati anche tutti i compagni e i componenti del gruppo della squadra di Alberto De Rossi. Di certo, almeno fino a lunedì prossimo, non ci sarà alcun allenamento, poi in base ai risultati dei tamponi verrà stabilito un programma.

Il timore che possa esserci qualche altro positivo c’è (i due ragazzi in Sardegna avrebbero incontrato anche alcuni compagni di squadra), così come, inevitabilmente, c’è il timore per quanto riguarda il ritorno dei calciatori dalle vacanze. Ti more che non riguarda solo la Roma, ma tutte le società.