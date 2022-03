Ansia Pellegrini, ha la febbre. Carica Oliveira

Il capitano giallorosso ieri ha cominciato una cura antibiotica

Un grande punto interrogativo. È in questo modo che Lorenzo Pellegrini sta vivendo l’avvicinarsi al derby, dopo che una faringite gli ha fatto venire la febbre, costringendolo a cominciare una cura antibiotica, come riporta La Gazzetta dello Sport. Questo naturalmente rilancia le quotazioni di Oliveira, che ieri in Campidoglio, all’iniziativa per la pace fatta con la Lazio, ha detto: "Ci stiamo preparando per cercare di vincere. Abbiamo ottenuto una grande qualificazione. Ero in tribuna a tifare".