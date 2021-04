Ansia Karsdorp. Torna l’ora degli spagnoli

Acciacchi per Karsdorp e questo, come riporta La Gazzetta dello Sport, apre un ventaglio di scelte per Fonseca: meglio puntare ancora sul baby Reynolds oppure rispolverare Santon? L’altra mossa sarebbe quella di rilanciare Calafiori, che è migliorato dopo i problemi contro l’Ajax, e spostare l’ex Bruno Peres a destra.

Intanto, l’allenatore sembra pronto a rilanciare i cinque spagnoli dall’inizio: Lopez preferito a Mirante in porta, Villar in mediana e il tris d’attacco composto da Carles Perez, Pedro e Mayoral. Almeno in corsa, cercano spazio e minuti Mkhitaryan e Veretout, con quest’ultimo possibile titolare.