Ansia Florenzi per il polpaccio. Oggi esami per Spinazzola

Missione compiuta. Sbarazzatasi del Brescia con relativa facilità, la Roma ha già la testa a Istanbul. Paulo Fonseca ha ancora alcuni dubbi, perché ieri capitan Florenzi, che non giocava titolare in giallorosso da sei partite, è uscito accusando un piccolo fastidio ad un polpaccio. Quindi torna in ballo anche il posto di terzino destro, anche perché ancora non ci sono certezze assolute su Spinazzola. Oggi (o al massimo domani) l’ex della Juventus si sottoporrà a nuovi esami, anche se sembra che l’edema accusato nel corso della partita contro il Parma sembra riassorbito, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

L’allenatore portoghese, poi, aspetta buone notizie da Pastore, che ieri non è stato neppure convocato per un problema al bacino. L’argentino potrebbe recuperare, ma difficilmente sarà al massimo della forma. Stesso discorso per Mkhitaryan, assente da quasi due mesi per una sorta di pubalgia. Possibile che possa partecipare alla trasferta di Istanbul, ma ovviamente avrebbe un minutaggio assai ridotto.