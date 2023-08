Ansia Dybala: ora la sfida contro il Milan è a rischio

Siamo alle solite. O forse no. Di sicuro, però, la presenza di Paulo Dybala venerdì prossimo contro il Milan è in dubbio, per via del problema all’adduttore destro che lo ha fatto uscire a metà del secondo tempo della partita contro il Verona, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.. Dopo l’allarme rosso di sabato sera, gli esami di ieri hanno stemperato parzialmente la grande paura, anche perché il dolore sembra essere sensibilmente diminuito. Ciò non toglie, comunque, che la gestione dell’attaccante argentino sia troppo importante per fargli rischiare un lungo stop, anche perché subito dopo la sfida con i rossoneri è atteso dalla convocazione con la sua nazionale. Morale: da qui a venerdì si monitoreranno le sue condizioni giorno per giorno prima di sciogliere le riserve in vista del big match.