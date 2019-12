Ancora febbre per Dzeko, il bosniaco è a forte rischio per l’Inter

Oggi si saprà se Dzeko potrà giocare con l’Inter. Ieri il bosniaco è rimasto a casa con la speranza di sfebbrare, ma le possibilità di vederlo in campo domani sono molto basse, scrive Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Se non dovesse guarire, Fonseca potrà contare su di lui al massimo per la panchina.

Con Kalinic ancora non pronto per fare i 90 minuti, le soluzioni per Fonseca sono sostanzialmente due: mettere Zaniolo a fare il centravanti, o giocare con Mkhitaryan “falso nueve”, con Perotti largo a sinistra. Out anche Kluivert, che ieri si è allenato con l’hydrobike. Il ballottaggio per il ruolo di terzino vede Spinazzola favorito su Santon. Più indietro nelle percentuali Florenzi, che potrebbe rientrare nelle rotazioni dei trequartisti.