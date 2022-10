Anche Wijnaldum e Celik sono ko, ma si rivede in campo Karsdorp

Non è solo Dybala che tiene in apprensione José Mourinho . Al momento, infatti, l’allenatore portoghese ha tra gli infortunati ben cinque giocatori, di cui tre arrivati nel mercato estivo, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . Oltre all’attaccante argentino, infatti, sono fuori anche Celik (che ha una lesione al ginocchio e tornerà solo il prossimo anno) e Wijnaldum (che ha una frattura alla tibia e punta anche lui al 2023).

Insomma, dei volti nuovi restano a disposizione solo il portiere di riserva Svilar , i centrocampisti Matic e Camara e l’attaccante Belotti. Non basta. Sono ai box anche Karsdorp , che ieri è tornato a lavorare in gruppo dopo la rottura del menisco interno del ginocchio sinistro.

Tra gli infortunati, quindi, l’olandese sarà il primo a tornare a disposizione. Tra i lungodegenti, infine, c’è anche il centrocampista Darboe, che non tornerà prima di febbraio-marzo del prossimo anno per la rottura dei legamenti del ginocchio. Quanto basta per capire che non è un momento facile per la squadra giallorossa. Toccherà allo Special One inventarsi qualche mossa.