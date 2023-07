Anche la Juve piomba su Morata. Marotta avanti, ma senza clausola

Le pretendenti ad Alvaro Morata non sono soltanto Roma, Milan e Inter, perché da ieri anche la Juve si è iscritta alla corsa per lo spagnolo, scrive Vincenzo D'Angelo su La Gazzetta dello Sport. Ed è questa la grande novità: dopo la presentazione, il capo dell’area tecnica bianconera Cristiano Giuntoli, insieme al d.s. Giovanni Manna, è salito su un treno in direzione Milano, per incontrare gli agenti del giocatore. Il tutto è successo prima che l’entourage dello spagnolo si dirigesse in Viale della Liberazione, per l’appuntamento con Marotta e Ausilio nella sede dell’Inter. Ma la matassa non si sbroglia, perché a livello economico è un’operazione che nessun club oggi può chiudere alle condizioni dell’Atletico: il club di Madrid pretende il pagamento della clausola rescissoria di 21 milioni di euro per lasciar partire Morata. Niente trattative al ribasso, niente sconti: Alvaro ha un cartellino con il prezzo appeso al collo e chi lo vuole deve semplicemente passare in cassa a pagare.