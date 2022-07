Anche il Psg è a Tel Aviv: c’è il contatto per Wijnaldum

Oggi potrebbe essere il giorno giusto per il via libera

Ieri sera il Psg è arrivato a Tel Aviv, visto che domani dovrà giocare la finale di Supercoppa di Francia. Del gruppo, però, non farà parte Georginio Wijnaldum, promesso sposo della Roma, rimasto a Parigi per allenarsi e per vedere che novità ci sono intorno al suo trasferimento alla corte di Mourinho, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.Oggi potrebbe essere il giorno giusto per il via libera. Campos e Pinto potrebbero incontrarsi per superare l’ultimo scoglio che li separa dalla fumata bianca, ovvero la percentuale d’ingaggio che i giallorossi chiedono ai francesi di pagare.