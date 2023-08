Anche Dybala nella famiglia di Replay il denim italiano

Paulo Dybala è il nuovo brand ambassador di Replay, come riporta La Gazzetta dello Sport. "Sono molto felice di entrare a far parte di questa grande famiglia. Potrò vestire uno dei denim più famosi al mondo", ha detto il campione argentino della Roma che ha firmato un contratto con il brand italiano fino a luglio 2026. Replay ama da sempre il calcio e più in generale lo sport: ha “vestito” il PSG, l’Ajax e l’Atalanta, gli All Blacks, Usain Bolt, Neymar e Verratti.