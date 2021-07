Anche Calafiori vuole avere una chance da Mourinho

Dopo l’infortunio di Spinazzola e in attesa dell’acquisto di un altro terzino sinistro, il titolare del ruolo è proprio lui

È stato uno dei primi giocatori su cui ha messo gli occhi, tanto da pubblicare un video mentre ne studiava le caratteristiche su Wyscout. E poi ne ha parlato in conferenza, dandogli prima una carezza, poi uno stimolo a fare sempre di più ("È un giovane in cui crediamo, ma deve lavorare molto").

Insomma, la stagione di Riccardo Calafiori, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, sarà una di quelle in cui sei destinato a imparare tanto, ma in cui devi anche dimostrare quei miglioramenti che un po’ tutti si aspettano da te. Nel frattempo, dopo l’infortunio di Spinazzola e in attesa dell’acquisto di un altro terzino sinistro (come da richieste ufficiale dello stesso Mourinho), il titolare del ruolo è proprio lui.