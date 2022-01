Amra Dzeko: “Edin a Milano sta bene ma Roma sarà sempre casa”

La nuova vita al nord piace alla famiglia dell'ex capitano giallorosso, ma l'emozione è stata forte quando è arrivato il momento dell'addio

Amra racconta a La Gazzetta dello Sport la quotidianità della famiglia Dzeko della nuova vita a Milano. I due figli Una (sei anni tra pochi giorni) e Dani (quattro) sono impazziti per la casa milanese "perché c’è l’ascensore nel palazzo". A Roma Edin viveva in una villa a Casal Palocco, quartiere a Sud della Capitale, a due passi dal mare e la vita era molto più ovattata rispetto a quella di ora al nord: "Per noi qui è più facile vivere la città - racconta - rispetto ai sei anni romani giriamo di più a piedi, è più facile girare anche perché i tifosi sono un po’ diversi, vivono il rapporto con il calciatore in un altro modo. Ma oggettivamente devo dire che ci trovavamo molto bene nella nostra Casal Palocco e ci troviamo perfettamente in centro Milano. Anche perché Edin è sereno e questo in campo si vede". Nell'estate 2021, Dzeko è in Portogallo con la Roma, lei con i figli e ancora non si pensava al trasloco. Quando è arrivato il momento si passare all'Inter e di lasciare le vecchie abitudini "si è emozionato, ma è un professionista e pensava a fare bene con il nuovo club. E così è andata. Nel nuovo appartamento e nella nuova città, mi sono ambientata nel migliore dei modi, i bambini anche, Milano è bella, ti offre tanto e stiamo iniziando ad avere le nostre abitudini. I tifosi sono tranquilli e la posizione di Milano ci consente di girare spesso anche in macchina. Possiamo andare in auto a Sarajevo".