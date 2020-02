Amra Dzeko capitana delle wags. Tutte insieme a pranzo a Ostia

Domenica, insieme al marito Edin, ha invitato tutti i compagni di squadra, anche quelli senza figli, al compleanno di Una, la seconda figlia. Ieri, invece, Amra Dzeko, insieme a molte altre wags della Roma, è andata in un ristorante di Ostia, per un pranzo in riva al mare. Ragazze che, come i loro mariti, in questi giorni stanno facendo gruppo e la “capitana” è proprio Amra. Con Ilary Blasi e Sarah Felberbaum ormai fuori dai giochi e Ilenia Florenzi al seguito di Alessandro a Valencia, è stata lei a raccogliere il testimone. Qualche settimana fa tutte le mogli si sono regalate una giornata alla Spa, ieri invece pranzo in riva al mare.

Presenti, oltre alla stessa Amra, Veronica Pellegrini, Chiara Pastore, Elisa Mancini, Miriam Spinazzola e poi le compagne di Jesus, Fuzato e Cristante. Un gruppo – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – che ama ritrovarsi, nonostante le distanze. Praticamente tutte vanno d’amore e d’accordo e in un momento di difficoltà in campo l’unione fuori non può che essere una buona notizia per Fonseca. Ieri, dopo l’allenamento, anche il tecnico portoghese si è concesso una cena di relax. Ha scelto “La Villetta”, ristorante all’Aventino dove è di casa Francesco Totti, per conoscere ancora meglio la cucina romana. Dopo la cena foto e selfie di rito per l’allenatore, sempre gentile e disponibile con tutti, nonostante il periodo non sia dei migliori. E chissà, allora, che una passeggiata nel cuore di Roma non lo abbia aiutato a staccare un po’ la spina.