Amendola: “È una svolta. Si apre un ciclo che ci porterà alla Champions”

Il popolare attore romano e romanista sogna: "Giochiamo per competere per il campionato quest'anno. Mourinho ha solo un obiettivo: vincere la Champions a Roma"

Redazione

L'arrivo di Paulo Dybala ha generato un entusiasmo enorme da parte di tutta la piazza romanista, che ora sogna e non potrebbe essere altrimenti. Non fanno eccezione i tifosi vip: se ieri Noemi si è lasciata andare alla sua promessa, oggi è toccato a Claudio Amendola condividere la sua joya: "Con Dybala facciamo il salto di qualità che ci permetterà di essere super protagonisti in campionato e di arrivare almeno in finale di Europa League", ha detto in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.

Come ha reagito alla notizia? "A dire il vero l’ho saputo domenica, grazie ad alcuni canali privilegiati, con obbligo di silenzio pena la decapitazione... Ho pensato subito alla prossima formazione, all’albero di Natale con Pellegrini tra Cristante e Matic, poi Zaniolo e Dybala dietro ad 'Abramo Lincoln'".

Quindi pensa che Zaniolo resterà? "Io Zaniolo nella mia formazione lo metto sempre, anche con il 4-3-3, il 5-27-4... Da quello che sento, non con le orecchie ma con il cuore, credo che giocherà con la Roma nella prossima stagione e in quelle a venire. Io sono convinto che questi signori faranno una grandissima squadra nel giro di un paio d’anni, vogliono davvero vincere tutto. Giochiamo per competere, quest’anno per il campionato e il prossimo per una bellissima Champions. Non mi sembra un volo pindarico".

Torniamo a Dybala. "Vederlo con la maglia della Roma è esaltante, ha giocato in tutti gli stadi del mondo e chi lo ha come compagno di squadra di sicuro si sente più forte, a partire da Abraham che si starà chiedendo: “Ma questo quanti gol mi fa fa’?”. Secondo me supererà facilmente i trenta. Questa Roma fa paura a tutti. Dybala invece viene a integrarsi in una squadra giovane e può segnare l’inizio di un periodo di successi importante. Volete sapere il mio sogno più grande? Dopo Mourinho che vince la Champions veder arrivare Daniele De Rossi in panchina. E a quel punto io muoio".

Quindi è sicuro che Mou ne alzerà un’altra? "Lo farà, lui ha solo un obiettivo: vincere la Champions a Roma, impresa che non è mai riuscita a nessuno. 'Lo faccio e io e poi mi ritiro alle Bahamas'. Anche a spese mie, per sempre..."