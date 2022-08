Alvini: “Cremonese, niente paura”

"Nel 2010 Mourinho faceva il triplete con l’Inter, nel 2010 io facevo il triplete con il Tuttocuoio. Dodici anni dopo per me è un onore affrontare in Serie A il tecnico portoghese. Sarà un piacere stringergli la mano a fine partita". Così Massimiliano Alvini , tecnico della Cremonese , alla vigilia della sfida dell’Olimpico, come riporta La Gazzetta dello Sport .

"Grande rispetto per la Roma, per la sua tradizione e per i suoi tifosi - ha aggiunto l’allenatore grigiorosso - ma la Cremonese non scende in campo come la vittima sacrificale. Abbiamo una nostra idea di calcio, sappiamo come disporci in campo. Non ci difenderemo e basta ma cercheremo di mantenere alto il baricentro. Niente paura".